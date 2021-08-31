Главой Управления по делам гражданства и миграции назначена Майра Розе
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Правительство утвердило нынешнего заместителя начальника Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майру Розе начальником учреждения.

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Прежний руководитель УДГМ Вилнис Екабсонс после 18 лет работы ушел с должности по собственному желанию.

Согласно предоставленным Министерством внутренних дел данным, Розе занимает должность заместителя руководителя УДГМ с 1998 года. В 1984 году она окончила Рижский политехнический институт по специальности инженер, а в 2006 году получила степень магистра права в Латвийской полицейской академии.

Как указывает министерство, предыдущий опыт работы Розе в УДГМ, а также оценка "отлично" за работу в 2020 году являются основанием для ее утверждения на должность главы учреждения.

Екабсонс был главой УДГМ с 20 октября 2003 года.

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