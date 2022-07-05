Главы Екабпилсского и Айзкраукльского краев положительно оценивают идею создания военной базы

В том, что требуется новая военная база, нет ничего положительного. Но ее создают не потому, что некуда девать деньги, а потому что того требует геополитическая ситуация - необходимо повысить безопасность во всем Балтийском регионе. Так заявление о строительстве новой военной базы на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев прокомментировал председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Раганис.

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По его словам, выбор Екабпилсского края для создания военной базы логичен и понятен - здесь сохранился аэродром, здесь точка пересечения железной дороги и автодорог.

В свою очередь, для самоуправления создание такой базы означает положительный толчок для развития народного хозяйства, особенно для сферы услуг. Например, оказание медицинских услуг может выполнять Екабпилсская региональная больница. Никак по-другому создание военной базы и полигона не повлияют на жизнь самоуправления, так как почти все необходимые территории находятся во владении государства.

Руководство Айзкраульского края также надеется на то, что создание новой военной базы положительно скажется на развитии народного хозяйства. По словам главы Айзкраукльской краевой думы Леона Лидумса, для создания базы нужны здания, инфраструктура для тренировок и занятий спортом и т.д. Для этих целей можно будет использовать закрытые образовательные учреждения или объекты инфраструктуры, которыми мало пользуются. Активизируется сфера услуг - магазины, услуги общепита, парикмахерские и другие. Все это даст новые рабочие места. В пример Лидумс привел Адажи: по словам местных предпринимателей, военнослужащие союзнических сил НАТО помогли им пережить кризис, вызванный пандемией Covid-19, так как их вклад в сферу предпринимательства составил, по крайней мере, 30%. Благодаря экономическому развитию в крае и вкладу в публичную инфраструктуру, значительно повысилась ценность недвижимость в Адажи.

По словам главы Айзкраукльского края, местные жители смогут и впредь ходить за ягодами и грибами, а также заниматься сельским хозяйством вблизи полигона. Перемещение по региональным и государственным дорогам не будет запрещено, однако во время учений передвижение может быть ограничено, о чем будет сообщаться заранее.

Министерство обороны Латвии вместе с руководством Екабпилсского и Айзкраукльского краев планируют организовать встречу с местными жителями, чтобы рассказать более подробно о развитии полигона и ответить на интересующие вопросы.

Как сообщалось, новую международную военную базу и полигон планируется построить на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев. Об этом во вторник сообщил министр обороны Артис Пабрикс. Залвский военный полигон займет около 1000 га. На его обустройство уйдет от полутора до двух лет.