Главы МИД стран Балтии: ЕС надо создать специальный трибунал для наказания РФ

Перед обсуждением в Евросоюзе российской агрессии в Украине министры иностранных дел Латвии, Эстонии и Литвы выступили с совместным заявлением, призвав ЕС добиться того, чтобы Россия ответила за преступления, совершенные в Украине.

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"Основанный на правилах международный порядок, который демократический мир стремится защищать, не может существовать, если действия, которые самым вопиющим образом его нарушают, — геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии — останутся безнаказанными", говорится в совместном заявлении министров внешнеполитических ведомств стран Балтии.

В заявлении отмечается, что "недавние преднамеренные нападения на гражданские дома, школы и детские площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине были лишь последним эпизодом неспровоцированной кампании террора России против украинского населения". По мнению глав МИД стран Балтии, "поскольку жестокое вторжение России в Украину продолжается, ЕС должен действовать и обеспечить, чтобы самым важным в нашей политике было требование справедливости и ответственности за ужасные преступления России".

"Мы должны и впредь поддерживать проводимое Украиной, рядом других стран и Международным уголовным судом (МУС) расследование, поскольку оно играет жизненно важную роль в сборе доказательств, выявлении и наказании лиц, ответственных за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, совершенные в Украина. Наши усилия с этим не должны заканчиваться", — говорят министры.

В заявлении поясняется, что в настоящее время не существует такого международного суда или трибунала, который мог бы привлечь к уголовной ответственности главное политическое и военное руководство России за преступление агрессии против Украины, поэтому для закрытия этого дела должен быть создан Специальный трибунал по наказанию за преступление агрессии против Украины.

"ЕС вместе с нашими партнерами должен стать движущей силой этих усилий", подчеркивают министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии. Они считают, что создание специального трибунала дополнило бы роль МУС. В то время как МУС будет преследовать в судебном порядке тех, кто обвиняется в военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности, основной сферой ответственности специального трибунала будет преступление агрессии.

"Главные вдохновители, зачинщики и пропагандисты этой кровавой агрессии не должны уклоняться от справедливого суда только из-за недостатков международной уголовной юрисдикции", — подчеркивается в заявлении министров иностранных дел стран Балтии.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс публично заявлял о необходимости создания специального трибунала для оценки преступлений, совершенных Россией в Украине.