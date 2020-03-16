Главы МИД стран Скандинавии и Балтии обсудили сотрудничество по борьбе с коронавирусом

По приглашению главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу вечером 16 марта прошла видеоконференция министров иностранных дел стран Скандинавии и Балтии, посвященная обсуждению трансграничного сотрудничества по оказанию помощи гражданам стран.

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Было решено создать сеть контактов консульской помощи, чтобы обмениваться информацией и сотрудничать по использованию возможностей для возвращения граждан стран Скандинавии и Балтии со всего мира. Участники встречи заявили, что граждане смогут для возвращения домой пересекать территорию Скандинавии и Балтии, когда многие государственные границы закрыты для иностранцев. Также министры подчеркнули важность продолжения экспорта товаров.

Эстония также считает важным не ограничивать экспорт лекарств и медицинской техники.

"По всему миру шанса вернуться домой ждут тысячи граждан скандинавских и балтийских стран. Мы сотрудничаем в этой области. Мы также просим страны разрешить гражданам Эстонии передвижение по их территории, чтобы при первой возможности попасть на родину. Важно, чтобы продолжали работу критически важные транспортные соединения, например, между Хельсинки и Таллином. Все министры иностранных дел придерживались мнения, что крайне важно продолжать движение товаров в регионе Скандинавии и Балтии", — сказал Рейнсалу, подводя итоги встречи.