Глобальное потепление: В Латвии за последние десятилетия зима стала короче и теплее

Под влиянием изменений климата в Латвии зимы становятся теплее более быстро, чем лето, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В период с 1961 по 2010 год зимы стали почти на полтора градуса теплее, тогда как средняя температура летом выросла только на 0,3 градуса. Длина метеорологического лета увеличилась на 11 дней, а зимы стали на неделю короче.

Метеорологические сезоны определяются по температуре воздуха. Зима начинается, когда средняя температура стабильно — по крайней мере пять дней подряд — держится ниже нуля, а лето — это период со среднесуточной температурой выше +15 градусов.

Синоптики говорят, что потепление ожидается и в дальнейшем. Если исполнится самый плохой сценарий изменений климата, то в конце столетия зимы в Латвии будут почти в два раза короче, чем в наши дни, а лето — на полтора месяца длиннее. Но перемены не будут равномерными- в отдельные годы возможно как более прохладное лето, так и более суровая зима.

Во второй половине прошлого века зима в Латвии длилась в среднем 109 дней, средняя температура составляла -4,3 градуса. В конце этого столетия продолжительность метеорологической зимы уменьшится до 55 дней, температура повысится до -0,6 градусов.

Метеорологическое лето в 1961-1990 году составляло 74 дня, средняя температура не превышала +16,3 градуса. В конце века лето, возможно, будет длиться 136 дней, средняя температура составит +19,5 градуса.

Количество дней со снежным покровом уменьшается в Латвии в среднем на один день за два года.