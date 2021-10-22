Самую большую ответственность за сложившуюся в Латвии ситуацию в связи с Covid-19 несут те люди, которые внушили обществу, что вакцин нужно бояться, а вакцинироваться не стоит. Такое мнение в эфире программы "ТЧК" выразила политолог, ведущий научный сотрудник центра Providus Ивета Кажока, пишет Rus.Lsm.lv .

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Кажока также считает, что ответственность несут и политики, поскольку правительство должно было предвидеть и вариант развития событий, в котором охват вакцинацией будет сравнительно низким.

"Министры надеялись, что, может быть, пронесет, ничего плохого не произойдет и эксперты ошибаются, и потому не приняли важные решения, когда их еще можно было принять", — добавила она.

Политолог заявила, что действия политиков Алдиса Гобземса и Айнарса Шлесерса привели к той ситуации, в которую Латвия сейчас попала.

"Я действительно считаю их убийцами в этой обстановке. И даже люди, которые находятся в одной партии со Шлесерсом, умирают. Мы вчера слышали очень грустную историю об Арнисе Цимдарсе. И все-таки эти люди настаивают — и отпугивают людей от вакцинации. Как это по-другому можно назвать? Конечно, у них самая главная ответственность в той ситуации, в которую мы попали", — подчеркнула Кажока.

Также накануне в интернете появился сайт с названием "Ковид-умные" (#CovidGudrie) — на ресурсе собраны десятки имен и фамилий людей, которые, по мнению создателей портала, распространяют дезинформацию о коронавирусе и вакцинации. В список попали некоторые политики, в том числе Гобземс, Шлесерс и покойный Цимдарс, а также такие личности, как фельдшер Марина, музыкант Денис Пашкевич и владелец Memory Water Янис Плявиньш. В списке также числятся гомеопаты и даже волшебники.