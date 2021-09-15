Гобземс избран председателем парламентской фракции "Независимые"

Депутат Сейма Алдис Гобземс ("Закон и порядок") избран председателем фракции Сейма "Независимые" (ранее KPV LV), подтвердил прежний председатель фракции Марис Можвилло ("За человечную Латвию").

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Гобземс сообщил о своем избрании в социальной сети Twitter.

Можвилло информировал, что заместитель председателя фракции будет избран на следующей неделе.

Депутаты Гобземс и Карина Спруде присоединились к своей изначальной фракции неделю назад.

Гобземс ранее заявил, что должность лидера фракции позволит ему в случае необходимости участвовать в заседаниях совета фракций Сейма.

Фракция "Независимые" состоит из шести депутатов, большинство из которых являются членами партий "За человечную Латвию" и "Закон и порядок".