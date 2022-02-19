Гобземс переименовал свою партию в "Каждому и каждой" и возглавил ее

19 февраля на дистанционном общем собрании членов созданной депутатом Сейма Алдисом Гобземсом партии "Закон и порядок" было принято решение изменить название партии на "Каждому и каждой". Председателем правления переименованной партии был избран единственный претендент на эту должность - Гобземс.

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За кандидатуру Гобземса проголосовали 115 из 116 участников общего собрания. Один участник проголосовал против. Гобземс поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал сделать "все возможное, чтобы люди захотели жить и возвращаться в Латвию, растить детей в Латвии".

Общее собрание решило внести изменения в устав партии, определив, что в дальнейшем партия будет называться "Каждому и каждой" и сокращенное наименование партии будет таким же. У председателя правления партии больше не будет сопредседателей. Право подписи от имени партии будет иметь председатель правления или два члена правления вместе. В правление партии планируется избрать 11 вместо 12 членов, как это было до сих пор. Уставом предусмотрено, что срок полномочий правления составляет два года.

За членов правления партии проголосовали 112 членов общего собрания, против проголосовали двое членов. В состав членов правления избраны депутат Сейма Карина Спруде, бывший член правления ГАО "Latvijas Dzelzceļš" Айвар Стракшс, в отношении которого прокуратура возбудила уголовное дело, бывший председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов, бывший генеральный директор Государственной земельной службы Солвита Звидриня, которую освободили от должности по обвинению в плохом управлении, а также Оскар Озолиньш.

Янис Ронис, Даниэль Аболиньш, Янис Залте, Лиана Теличенайте и Агрис Фрейфальтс сохранили за собой должности членов правления партии. Марита Кликича и Янис Бруверис из прежнего состава правления входить в состав нового не будут.

В прошлом году доходы партии составили 55 238 евро, а расходы - 58 794 евро. В прошлом году партия получила 39 372 евро пожертвований.

Важным партийным принципом Алдис Гобземс считает крепкие семьи, из которых формируется сильная нация, и объединение в политической силе представителей разных национальностей и слоев общества для достижения общих целей. В своих выступлениях политик резко критикует политику, проводимую правящей коалицией.

Членом этой партии является также депутат Сейма Спруде, которая вместе с Гобземсом стартовала на последних выборах в составе расформированной в настоящее время "KPV LV", а до этого осуществляла политическую деятельность в рядах " Согласия".