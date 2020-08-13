Гобземс пообещал основать собственную партию 22 ноября
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Исключенный из партии KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс собрал команду примерно из 300 человек и намерен учредить партию 22 ноября этого года. Об этом политик сообщил в Facebook, отметив, что ожидает к этой дате не менее 500 членов его организации.

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По его словам, старт новой партии фактически дан, но процесс затормозился из-за кризиса Covid-19, временно лишившего людей возможности общаться.

По словам Гобземса, в его команду вошли как пожилые, очень опытные люди, так и предприниматели и технический персонал, который помогает с коммуникацией.

Гозбемс намерен "завоевать" 14-й Сейм, получить возможность сформировать правительство и не сомневается в успехе. На должность министра финансов он собирается взять человека со стороны, который доказал свой профессионализм.

Политик намерен в первый же день своей работы снять с должности руководителя Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса, который "превратил систему допусков к гостайне в бизнес".

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"KPV LV" naudas krimināllieta KPV LV Facebook Алдис Гобземс Сейм Сейма Янис Майзитис
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