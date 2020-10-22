Гобземс учредит собственную партию 22 ноября на берегу моря
Foto: DELFI

Исключенный из партии KPV LV депутат Сейма Алдис Гобземс объявил в Facebook грядущую дату основания собственной политической партии. Мероприятие пройдет 22 ноября, причем, как отметил Гобземс, "впервые в истории Латвии мы сделаем это возле моря".

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Начало акции намечено на 12:00. Как можно понять из публикации Гобземса, затем он и его единомышленники намерены провести публичное шествие. "Мы выйдем на улицы 22 ноября. На этот раз вас должно быть не 200, как написала пресса про [мероприятие] 10 октября, а как минимум 500!", — призвал политик.

Ранее Гозбемс заявлял, что намерен "завоевать" следующий, 14-й Сейм, получить возможность сформировать правительство и не сомневается в успехе. На должность министра финансов он собирается взять человека со стороны, который доказал свой профессионализм.

Политик намерен в первый же день своей работы снять с должности руководителя Бюро по защите Сатверсме Яниса Майзитиса, который превратил систему допусков к гостайне в бизнес.

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