Гобземса отстранили от участия в шести заседаниях Сейма

Сейм поддержал проект решения, предусматривающий, что депутат Алдис Гобземс ("Закон и порядок") не сможет посещать шесть заседаний парламента. Таково наказание за то, что 2 сентября Гобземс отказался предъявить в Сейме негативный результат теста на Covid-19 и сорвал очное парламентское заседание.

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За исключение Гобземса из работы парламента проголосовали 50 депутатов, против — 6, ни один не воздержался.

Сам Гобземс в парламентском заседании, на котором рассматривался вопрос о его наказании, уже не участвовал. Поскольку ранее Сейм принял решение отстранить его от участия в одном парламентском заседании. Тогда это было наказание за то, что Гобземс в видеоролике, распространенном в соцсетях, призвал противников вакцинации носить на одежде желтые звезды — опознавательный знак евреев времен Второй Мировой войны. Латвийский совет еврейских общин расценил призыв Гобземса как оскорбительный.

В ходе дебатов депутат Вячеслав Домбровский назвал происходящее неконституционным вне зависимости от того, нравятся или не нравятся кому-то заявления и призывы Гобземса. Домбровскис иронично отметил: в Сейме привиты 95% депутатов, и удивительно, что 95 парламентариев опасаются одного или нескольких невакцинированных коллег. Такие опасения вызывают подозрения, что депутаты сами не верят в действенность вакцин, отметил Домбровскис.

Депутат Ральф Немиро указал на неэтичность рассмотрения проекта решения о Гобземсе в отсутствие самого Гобземса, а также на несоразмерность наказания — не депутата опускать на шесть заседаний. Позже оппозиция подала в Президиума Сейма перенести рассмотрение вопроса до следующего заседания, в котором Гобземс сможет участвовать. Однако идея не получила поддержки большинства парламента.