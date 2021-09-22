Гобземсу придется заплатить штраф в 6700 евро за митинг против обязательной вакцинации
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За нарушения, произошедшие на митинге против обязательной вакцинации Государственная полиция назначила депутату Алдису Гобземсу ("Закон и порядок") штраф в 6,7 тысяч евро.

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Вечером 18 августа в Старой Риге на протест против обязательной вакцинации собралось несколько тысяч человек. Количество участников превысило максимально разрешенное число участников, поэтому за собравшимися следила полиция. В толпе не соблюдалась дистанция, многие участники были без масок.

Прийти на протест призывал депутат Гобземс, который основывает свою деятельность главным образом на вопросах о Covid-19.

Представительница Госполиции Криста Андерсоне подтвердила, что организатор собрания несет ответственность за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности. В связи с этим полиция применила три штрафа в размере двух тысяч евро за организацию акции протеста, на которой не соблюдались правила, а также два штрафа в 350 евро за шествия, которые произошли без предварительной заявки, как подразумевает закон.

Ранее Гобземс уже получил штрафы в 350 евро и две тысячи евро за несанкционированную акцию протеста 4 августа.

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