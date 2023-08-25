Год назад был снесен памятник в Пардаугаве, проблемы в обществе — остались. Об этом — дискуссия в подкасте "Стакан наполовину"

Ровно год назад — 25 августа 2022 года — был демонтирован памятник советским воинам в Пардаугаве. Монумент пал ровно через полгода после начала военного вторжения России в Украину. В подкасте "Стакан наполовину" с Данутой Дембовской — дискуссия о том, как за минувший год изменилось русскоязычное сообщество Латвии и его отношения с государством, какими эти отношения могут или должны быть.

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Гости нового выпуска подкаста "Стакан наполовину" — оппоненты: их отношение к сносу памятника в Пардаугаве отличается кардинально. Но оба заявляют, что придерживаются либеральных воззрений.

Бывший министр внутренних дел Латвии Мария Голубева представляла первом правительстве Кришьяниса Кариньша "либеральное крыло" — Attīstībai/Par!. Была вынуждена оставить пост после событий 9-10 мая прошлого года еще у стоявшего памятника — под давлением Национального объединения.

Бывший депутат Сейма от Борис Цилевич представляет партию "Согласие", которая более десяти лет было политическим фаворитом русскоязычных граждан, укрепляла традиции празднования 9 мая у памятника.

История не терпит сослагательного наклонения: памятник снесен, жизнь ушла вперед. Так получилось, что тема годовщины сноса монумента в нашей беседе стала скорее отправной точкой для дискуссии о том, можно ли в принципе стать "латышом русского происхождения", о том, какой путь — ассимиляцию, эмиграцию или маргинализацию — выберут русскоязычные латвийцы. Или же — через общественную интеграцию — все же можно прийти к созданию политической нации.

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