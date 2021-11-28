"Год прошел как в аду": семью поэта Рейниса Рунциса постигло новое несчастье

"Как в аду. Именно так прошло это время," — коротко охарактеризовал уходящий год скованный параличом поэт Рейнис Рунцис, один из прошлогодных героев, поддержанных в проекте "Stiprini stipros" ("Поддержи сильных"). Портал "Delfi" проводит его в сотрудничестве с благотворительной организацией "Ziedot.lv". В 2020 году цели были достигнуты — собранных пожертвований хватило на оплату труда одного из помощников Рейниса по уходу, а пандемия не сильно повлияла на его жизнь. Но в этом году семью постигло очередное несчастье — мать поэта Расма оказалась в тяжелом состоянии из-за выявленного онкологического заболевания. Все 19 лет прошедших с момента автоаварии, перекроившей жизнь 28-летнего Рейниса, мама была важной опорой для сына.

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"Так случилось, что будучи полностью парализованным, я остался один на один со всеми платежами за уход и коммунальные услуги. Я не малоимущий. Сам, при поддержке государства и Ziedot.lv, покрываю около 70% расходов, но будучи инвалидом 1-й группы, могу все это потянуть только при условии поддержки со стороны. Сегодня мне также надо думать, как помочь маме, которая после очень тяжелых операций окажется в состоянии, подобном моему, и ей также требуется постоянная забота", — говорит Рейнис. Он подчеркивает, что все эти годы мать, вместо государства, брала на себя заботу о сыне, а теперь, когда случилось такое несчастье, ей самой нужна помощь.

Тяжелые проблемы со здоровьем у мамы вкрылись в этом году, она выдержала уже две серьезных операции. Сейчас она проходит лечение в Центре паллиативного ухода, где дневный расходы — около 75 евро. "Я не понимаю, что делать, как спасать маму…" — признается Рейнис.

Частично лечение матери покрывает семья, частично — собранные ранее средства на портале Ziedot.lv, но этого недостаточно. В центре проекта "Stiprini stipros" всегда были семьи, чьим близким нужен длительный уход. В декабре мы постараемся помочь Расме и Рейнису. Но его рассказ сигнализирует о серьезных систематических проблемах в вопросах ухода за тяжело больными людьми в Латвии.

Главное, чтобы под ногами была прочная основа — этого Рейнис хотел бы этого больше всего, но как раз с этим нет никакой ясности. Он парализован, не может держать предметы, поворачиваться, двигать ногами, ему необходим круглосуточный уход, и это не только гигиенические процедуры и кормление. Одну ставку помощника по уходу оплачивает он сам платит, вторая — за счет средств тех, кто его поддерживает, а третья — это деньги, собранные в рамках проекта "Stiprini stipros". Оставшуюся нагрузку брала на себя мама.

Обеспокоенный будущим, около полутора месяцев назад Рейнис начал сбор пожертвований на свой счет — он очень просит о помощи. Подробнее об этом можно прочесть на Facebook — здесь и здесь.

"Моя идея такова: если найдется хотя бы 200 человек, которые могли бы жертвовать по 10, 20 или меньше евро в месяц — сумму, которая мало что изменит в их жизни… Но для нас это изменит очень многое. Важно, чтобы автоматический ежемесячный платеж был таким, чтобы он не создавал чувство дискомфорта или сожаления у самих жертвователей", — поясняет Рейнис.

Мама была опорой Рейниса по ночам и в промежутках между приходами помощников по уходу, "она всегда подменяла, если один из помощников не мог прийти, заболевал или уходил с работы", — рассказывает Рейнис. Теперь помощь нужна самой маме — сейчас в паллиативном центре, а потом и дома, но денег на это нет. "Я скопил какую-то сумму на "черные дни", но теперь все это невероятно быстро тратится", — говорит он.

Рейнис Рунцис пишет стихи, он — член Союза писателей Латвии. 10 лет назад был издан его первый стихотворный сборник "Healja", за которым последовало еще два. Рейнис хотел бы написать еще. "Я еще живу и стараюсь прожить, сколько возможно. Но я не хочу существовать, бессмысленно пялясь в потолок, а стараюсь дать какую-то обратную связь", — говорит он. 10 ноября Рейнис написал в сети Facebook: "Сейчас музы навещают кого-то другого, так тяжко давно не было". Но уже через несколько дней, как он сам определил, в том же фейсбуке у него "расцвело стихотворение", даже два. Одно из них звучит так:

"dzīve kokteiļa glāzē

cik bieži

tu pasūti to"