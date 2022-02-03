Год раздельной жизни вместо трех: бракоразводный процесс станет проще

В четверг, 3 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Гражданскому закону, которые облегчают бракоразводный процесс в случаях, когда на расторжение брака согласен только один из супругов.

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Если нет согласия обеих сторон на развод, расторгнуть брак можно через суд. В случае, если на развод согласны оба супруга, это можно сделать через нотариуса. Принятые поправки относятся именно к тем случаям, когда развод оформляется через суд.

Установлено, что бракоразводный процесс возможен, если супруги проживают раздельно не менее одного года. Раньше этот срок должен был составлять не менее трех лет. Также впредь суд не сможет отложить бракоразводный процесс на полгода в надежде, что супруги помирятся.

Кроме того, отменено право суда принимать решение о дополнительных сроках для обеспечения примирения, а также право не расторгать брак, исходя из интересов общего несовершеннолетнего ребенка супругов.

В Латвии и Литве самый высокий уровень разводов в ЕС — 3,1 на тысячу жителей. Каждый четвертый расторгнутый брак — не дольше 4 лет

В 2020 году в Латвии расторгли 5 206 браков. 23 % — браки продолжительностью в 0–4 года, 24,8 % браков продлились 5–9 лет, а 24,3 % пар развелись после 20 и лет брака и дольше.

В 53,7 % случаев у разведенных пар есть несовершеннолетние дети — всего 4 131 ребенок.