Годманис: Копить деньги при такой инфляции — это сжигать их
Foto: LETA

Бывший премьер-министр Латвии Ивар Годманис не считает дальновидным решением копить деньги при нынешней инфляции. В эфире программы "ТЧК" он отметил, что лучше всего вложить эти средства в подготовку к зимнему сезону, пишет портал Rus.LSM.lv.

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Годманис пояснил, что во времена пандемии у людей была возможность зарабатывать деньги, но не было возможности их тратить. И когда ограничения были сняты, эти средства выплеснулись в экономику, но предложение не могло удовлетворить весь спрос. Это привело к росту цен и инфляции.

По словам Ивара Годманиса, в свете растущей инфляции и обострившейся борьбы за энергоресурсы, всем придется пересматривать расходы. По крайней мере тем, у кого такая возможность есть.

Он отметил, что у него есть знакомые, кто пытается устанавливать теплонасосы, но этот вариант не назвать дешевым, а потому позволить его могут те, у кого деньги есть.

Как писал Rus.LSM.lv, еще до начала войны в Украине ЦСУ резюмировало, что настолько резкого подорожания продуктов, как в 2021-м, в Латвии не наблюдалось минимум десять лет. Стремительный рост цен на энергоресурсы стал одним из двигателей инфляции.

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