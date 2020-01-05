Голодовка победила бюрократию: россиянин добился латвийского ВНЖ для тещи с деменцией

Переехавшую в Латвию со всем семейством российскую пенсионерку Валентину Захарову с деменцией не хотели освобождать от экзамена по латышскому языку для получения постоянного вида на жительство в Латвии. Ее зять объявил в знак протеста голодовку, о чем написали многие СМИ. После этого ситуация сдвинулась с мертвой точки и в пятницу, 3 января, Валентина получила постоянный ВНЖ. Об этом порталу Delfi рассказал ее зять Кирилл Иванов.

Как сообщалось, Кирилл и его жена Мария Горохова переехали в Латвию из России в 2013-2014 годах — вместе с родителями и домашними животными. За эти пять лет у них родилась дочь. Все семейство получило сначала временный вид на жительство, а потом стало получать постоянный.

Теща Кирилла Валентина Захарова, которой 71 год, страдает деменцией, и все эти годы болезнь прогрессировала.

По закону она должна быть освобождена от экзамена по госязыку — однако получить это освобождение оказалось непросто. После посещения необходимых специалистов в стационаре "Бикерниеки" в начале мая семейство передало документы в УДГМ, и тут, по словам Кирилла, "началось странное".

"Теще, совершенно больному человеку, приходит лично ей адресованное, письмо из Инспекции здравоохранения, от эксперта, который занялся ее весьма серьезным и крайне неоднозначным делом. Письмо было очень трудно понять, общий смысл был таков — не хочет ли что-то Валентина "добавить" к уже имеющемуся", — рассказывает Кирилл. Выяснилось, что требуется еще и выписка от психиатра. Выписку предоставили, однако спустя неделю выяснилось, что от психиатра инспекция потребовала полную историю болезни. По словам Кирилла, врач вышла в свой выходной и написала 8 страниц истории болезни.

На этом история не закончилась: УДГМ в сентябре прислал бумагу о продлении рассмотрения дела, так как не получил бумаги от Инспекции здравоохранения. После телефонного звонка эксперт Инспекции заверил, что вот-вот все будет готово, а через неделю пришла бумага о том, что экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена. "Эксперт сообщил что ему не нравится то, что вот в справке врач написал деменция, а вот лечащий психиатр не написал деменция, — рассказывает Кирилл. — Я снова повез тещу к клиническому психологу, которая должна была выдать уже свежее заключение о том, каково состояние пациентки".

В УДГМ, куда родственники пожилой женщины обратились с жалобой, сказали, чтобы бумаги от лечащего врача принесли прямо им, что и было сделано.

Однако 14 октября УДГМ прислало письмо с отказом в освобождении от экзамена, где не учитывались ни жалобы, ни документы от лечащего врача. Валентине дали время до 14 ноября: либо чтобы уехать, либо чтобы получить временный ВНЖ.

После этого Кирилл решил объявить голодовку, о чем сообщил у себя в Facabook. На историю обратили внимание СМИ.

С Кириллом связалась заместитель главы Инспекции здравоохранения Анита Слокенберга.

"Она на пальцах объяснила корни проблемы, мы сошлись на том, что закон несовершенен, и более того, она обещала, что будет поставлен вопрос о его изменении, — рассказал Кирилл. — Насчет нас, она заверила, что все будет сделано, текущие документы их полностью удовлетворяют, и решение инспекции будет однозначным — освободить от экзамена".

Поскольку с 14 ноября Валентина Захарова считалась в Латвии, по сути нелегалом, в УДГМ предложили выход — на время оформить визу. В пятницу, 3 января, семейство Кирилла наконец-то получило уведомление о том, что Валентина Захарова получает постоянный вид на жительство.