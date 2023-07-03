Голосов для избрания нового мэра Риги не хватает. Может ли оппозиция "прийти на помощь"?

Трем политическим силам, входящим сейчас в правящую коалицию Рижской думы и заявившим о намерении работать вместе и в следующей коалиции — "Новому Единству", Национальному объединению/Латвийскому объединению регионов (ЛОР) и "Коду Риге" (бывшие "Консервативные") — не хватит голосов, чтобы избрать нового мэра Риги после отставки Мартиньша Стакиса "Прогрессивные"/Par!), сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поэтому политическое трио теоретически может пойти на сотрудничество с оппозиционными "Честь служить Риге" и Latvijas attīstībai, не исключены и попытки раскола "Прогрессивных"/Par!.

Трио и "Прогрессивные"/Par

Суммарно у "Нового Единства" (9 депутатов), Национального объединения/Латвийского объединения регионов (7 депутатов) и "Кода Риге" (4 депутата) у Рижской думе всего 20 депутатов. Для избрания мэра Риги необходим минимум 31 голос.

До 4 июля три политических силы ждут ответа от "Прогрессивных"/Par! готовы ли они присоединиться к коалиции прежнего формата, смирившись, что Стакису мэром уже не быть. При этом "Новое Единство" выдвигает "Прогрессивным"/Par! требование отозвать прежние обвинительные высказывания в адрес партнеров.

"Прогрессивные"/Par! — самая крупная в Рижской думе фракция: 14 депутатов. Если эта фракция откажется от сотрудничества с прежними партнерами, политическому трио придется искать партнеров среди оппозиции.

В оппозиции работают четыре фракции: "Согласие" — 11 депутатов;"Честь служить Риге" — 5; Русский союз Латвии (РСЛ) — 3; Latvijas attīstībai — 3 депутата. Есть еще 4 независимых депутата: Яков Плинер (ранее — РСЛ), Гунтарс Йиргенсонс (ранее — "Согласие"), Валтерс Бергс — ранее "Консервативные"), Каспарс Спунде (ранее — "Новое Единство").

Возможно ли сотрудничество с "Честь служить Риге?"

Идеологически сотрудничество с "Согласием" и Русским союзом Латвии для нынешних коалиционных партий Рижской думы — табу. Но в политических кулуарах ходят слухи, как сообщает агентство LETA, что к новой коалиции могут присоединиться 5 депутатов Рижской думы от "Честь служить Риге".

В разговоре с LETA глава фракции "Честь служить Риге" Юрис Радзевичс (исполнительный директор столицы времена мэра Ушакова) заявил, что переговоров пока не было. Он также опроверг слухи о том, что фракция "Честь служить Риге" может возрасти до 6 человек за счет ухода из "Согласия" депутата Эйжении Алдермане. В то же время единство позиций фракции "Согласие", по неофициальной информации, тоже стоит в повестке дня.

Присоединится ли к коалиции Latvijas attīstībai?

Еще три голоса коалиция могла бы добыть в Latvijas attīstībai. Более того, еще недавно эта партия входила в состав правящей коалиции. Однако мэр Риги Мартиньш Стакис, будучи еще членом Par!, рассорился в рамках объединения Attīstībai/Par!, с Latvijas attīstībai — и после выборов эта партия оказалась в оппозиции. Но с Latvijas attīstībai плохие отношения не только у Стакиса, но и депутата от "Код Риге" Мариса Мичеревскиса. Именно Мичеревскис "слил" масс-медиа информацию о попытке бывшего министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце получить в Рижской думе в обход правил пропуск на автостоянку в Старой Риге. Скандал стоил Пуце поста министра. На момент скандала и Пуце, и Мичеревскис — члены Latvijas attīstībai. Пуце по-прежнему в Latvijas attīstībai, а Мичеревскис теперь состоит во фракции "Код Риге" в Рижской думе. И здесь есть вопрос о том, насколько преодолимы прежние обиды.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Но даже если "Новое Единство" (9 депутатов), Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (7 депутатов) и "Код Риге" (4 депутата, если Мичеревскис пойдет на такое сотрудничество) все же договорятся с "Честь служить Риге" (5) и Latvijas attīstībai (3), то это суммарно 28 голосов. А нужен минимум 31.

Здесь могут прийти на помощь четыре независимых депутата. Стоит отметить, что "независимый статус" депутатов не всегда равнозначен оппозиционности или напротив принадлежности к коалиции. Как правило, депутаты, выходя из партий, развязывают себе руки для различных форм политического сотрудничества. Это типично как для самоуправлений, так и для Сейма.

Попытки расколоть "Прогрессивных"/Par!

Теоретически еще один источников голосов для новой коалиции — в возможном расколе фракции "Прогрессивные"/Par!. Во фракции "Прогрессивных"/Par! состоят как представители партии "Прогрессивные", так и партии Par!. "Паристов" двое — Лайма Гейкина и Каспарс Друлле, но в Рижской думе сейчас каждый голос на счету. По информации LETA, разговоры о сотрудничестве могут вестись и с беспартийным членом фракции "Прогрессивных"/Par! — главой Комитета по жилью и окружающей среде Селиной Ванцане. Она, впрочем, отрицает, что может покинуть фракцию.

Мэр Риги Мартиньш Стакис выразил надежду, что фракция "Прогрессивных"/Par! не расколется.

"Новое Единство, Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код Риге" выдвинули "Прогрессивным"/Par! ультиматум, потребовав до 4 июля принести извинения за высказывания в адрес партнеров. Однако наиболее резкие высказывания себе позволял конкретно глава фракции "Прогрессивных"/Par! Мартиньш Коссович. Ходят слухи и о том, что некоторые депутаты фракции поведением Коссовича, усложнившего маневр на переговорах, не слишком довольны, что тоже может повлиять на стабильность "Прогрессивных"/Par!

Кто может быть выдвинут в мэры?

Напомним, что в понедельник, 3 июля, ранним утром мэр Риги Мартиньш Стакис объявил, что решил уйти в отставку. Стакис признал, что как председатель Рижской думы утратил поддержку большинства депутатов самоуправления, а также обвинил коалиционных партнеров "Новое Единство, Национальное объединение/Латвийское объединение регионов и "Код Риге" в создании де-факто новой коалиции за его спиной.

Однако пока неясно, кто может занять претендовать после отставки Стакиса на пост мэра Риги. Называется пока лишь кандидатура вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"). Однако не исключено, что появятся и иные кандидаты.