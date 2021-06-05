Голосование в день выборов самоуправлений началось без помех и происшествий, все 755 избирательных участка открыты и будут работать до 20:00, сообщила агентству LЕТА представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

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За предыдущие три дня в предварительном голосовании приняли участие 118 752 избирателя, или 12,31% от общего числа избирателей, имеющих право голоса, свидетельствуют данные ЦИК.

Наибольшая явка в предварительном голосовании была в Видземе, где за три дня проголосовало 53 598 избирателей или 13,56% от количества избирателей округа.

Явка избирателей была выше и в Латгале. За три дня здесь проголосовало 22 523 избирателя, или 12,81% избирателей.

В Курземе на избирательные участки пришли 20 607 избирателей, что составляет 11,21% от числа избирателей. Наименее активными были избиратели в Земгале, где проголосовало 22 024 избирателя, или 10,51% от количества избирателей.

Также, по сравнению с предыдущими муниципальными выборами, явка на предварительном голосовании увеличилась, свидетельствует информация ЦИК.

Как сообщалось ранее, сегодня на выборах самоуправлений жители латвийских регионов изберут в местные органы власти 664 депутата, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Выборы пройдут в 40 избирательных округах — 34 краях и шести городах государственного значения.

В Риге выборы не состоятся, так как столичная дума была избрана на внеочередных выборах в прошлом году. Также выборы не состоятся в Резекненском крае, где они были приостановлены в связи с решением Конституционного суда, признавшим не соответствующим Конституции присоединение Вараклянского края к Резекненскому краю. В этих краях выборы планируются 11 сентября.

На выборы подано 318 кандидатских списков. На депутатские мандаты в 40 самоуправлениях претендуют 5448 кандидатов. Со списками кандидатов и программами избиратели могут ознакомиться на сайте ЦИК.

Больше всего списков подано на выборы в Ропажском крае — 14 и Юрмале — 13. Меньше всего списков на этих выборах будет в Валкском и Вентспилсском краях — по три.

Среди кандидатов в местные органы власти 61,6% мужчин и 38,4% женщин. Самому младшему кандидату 18 лет, самому старшему — 91 год. Средний возраст кандидатов составляет 46,1 года, 69,9% кандидатов имеют высшее образование.

В среднем на одно депутатское место в местных органах власти претендуют восемь человек.

На выборах 2017 года в думы 118 административных территорий, за исключением Риги, были избраны 1554 депутата. Таким образом, после выборов в этом году количество депутатов самоуправлений сократится на 56%.