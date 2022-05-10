Голубева: массово бомбоубежища не построим, но план эвакуации должен быть

У каждого самоуправления в Латвии должен быть план эвакуации на случай военной угрозы. Об этом в эфире программы "ТЧК" заявила глава Министерства внутренних дел Мария Голубева, сообщает rus.lsm.lv.

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По словам Голубевой, Государственная пожарно-спасательная служба работает с самоуправлениями, чтобы убедиться, что такой план действительно существует и он будет работать.

"В плане должны быть четко обозначены места сбора перед эвакуацией, и в будущем должны быть обозначены безопасные здания. Например, если у здания подвал достаточно безопасен на случай подобных ситуаций", — указала она.

Как сообщалось ранее, действующих бомбоубежищ на случай укрытия населения от обстрелов сейчас нет даже в Риге. Утвержденный властями план гражданской обороны ориентирован главным образом на оперативное информирование и эвакуацию населения.

"У нас не было до их пор централизованного подхода к убежищам. Конечно, мы сейчас не построим массово убежища. Но мы должны во всех самоуправлениях идентифицировать эти безопасные места, мы должны их содержать пустыми от хлама и соответствующим образом обозначенными. Это будет задача для наших служб и самоуправлений на ближайшие месяцы", — заявила министр.