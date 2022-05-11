Голубева не собирается подавать в отставку: полиция действовала в рамках закона
Foto: DELFI

Министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) в связи с событиями в парке Победы не собирается подавать в отставку, об этом она сообщила в интервью передаче "900 sekundes" на телеканале TV3.

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Одновременно она признала, что реакция Государственной полиции на происходящее в парке Победы во вторник, могла бы быть более оперативной. Голубева отметила, что сначала полиция людей не задерживала, так как они просто приходили и возлагали к монументу цветы. Задержания начались, когда собравшиеся стали вести себя демонстративно и использовать символы, прославляющие агрессию РФ.

Несмотря на упреки в свой адрес, министр не собирается покидать свой пост, так как полиция обеспечила соблюдение закона. "Плохое и неэтическое поведение еще не является нарушением закона", — так она прокомментировала то, почему полицейские поначалу не разгоняли собравшихся.

Как сообщалось, во вторник вечером премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), находящийся с визитом в Канаде опубликовал в соцсети Twitter сообщение в связи с сегодняшними событиями у памятника в парке Победы и потребовал объяснений у ответственных служб и министра внутренних дел Марии Голубевой (АР!).

В среду полиция перекрыла вход к рижскому Памятнику освободителям в Парке победы и площади вокруг памятника. Это сделано, "чтобы не допустить посягательства на безопасность общества, отдельных мест, здоровья и имущества, а также для предотвращения возможных провокаций и максимально возможного предотвращения возможных правонарушений", — отмечают Госполиции.

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