Голубева: полиции нужно лучше работать в области связанных с сексуальным насилием преступлений
Foto: DELFI

Полиции в Латвии необходимо улучшить практическую работу в сфере преступлений, связанных с насилием и сексуальным использованием, заявила в интервью передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио министр внутренних дел Мария Голубева. Об этом пишет LSM.lv.

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"Нам необходимо улучшить практическую работу в этой области, чтобы мы в этом вопросе были как одна развитая северная страна, какой мы надеемся быть",=— указала министр.

Она указала, что к жертвам сексуального домогательства или насилия или возможным жертвам надо относиться "очень бережно и тактично". В то же время полиция должна была бы следовать в соответствии с теми алгоритмами, которые уже давно применяются во многих развитых странах.

В целом полиции предстоит еще много работы, чтобы каждое заявление оценивать очень качественно, признала Голубева.

Однако она подчеркнула, что не может комментировать конкретные уголовные процессы и у нее нет права влиять на возбужденные полицией дела. Вместо этого министр внутренних дел может задать стражам порядка вопросы, если увидит халатность в работе полиции. Голубева добавила, что она регулярно обсуждает работу правоохранительных органов с начальником Госполиции Армандсом Руксом.

Как сообщалось ранее, врач-иммунолог подозревается в сексуальном использовании своих пациенток. В целом сейчас к журналистам обратились 17 женщин, которые утверждают, что в разное время подвергались сексуальному использованию со стороны иммунолога.

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