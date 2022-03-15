Голубева призывает самоуправления пересмотреть свое отношение к вопросу приема беженцев
Foto: DELFI

Самоуправлениям, расположенным в пригородах Риги, следует пересмотреть свое отношение к вопросу приема военных беженцев, заявила Мария Голубева ("Для развития/За!") в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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Она рассказала, что шаги самоуправлений по приему беженцев из Украины очень различается. "В целом, конечно, достаточно много вкладывается в упорядочение процесса в Риге, все службы работают очень интенсивно", — сказала политик.

По информации, имеющейся в распоряжении министра, на данный момент в Риге в комиссию гражданской обороны с просьбой о размещении обратилось примерно 700 человек . В Лиепае и Южнокурземском крае 276 беженцев, в Вентспилсе — 310, а в других местах гораздо меньше.

"Но я благодарна каждому самоуправлению, которое открывает центр для беженцев, как, например, в Цесисе. Я думаю, пришла пора и другим самоуправлениям, например, тем, что расположены в пригородах Риги и отправляют беженцев в столицу, ссылаясь на то, что у них нет возможностей, очень серьезно пересмотреть свою позицию", — призвала министр.

Она сообщила, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития также планирует обратиться с аналогичным призывом к местным властям.

Как сообщалось ранее, органы местного самоуправления по всей Латвии организуют прием военных беженцев из Украины, на которую 24 февраля вторглись российские войска.

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