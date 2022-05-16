Голубева: события у памятника в парке Победы недостаточно серьезный эпизод для отставки министра

Министр внутренних дел Мария Голубева не считает, что события, которые произошли у памятника в парке Победы на прошлой неделе, достаточно серьезный эпизод, чтобы требовать отставки министра.

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В интервью Латвийскому телевидению министр заявила, что 9 мая у памятника собралось примерно в десять раз меньше людей, чем в прошлые годы, а беспорядки, организованные 10 мая с участием около 300 человек, которые также выражали поддержку России в войне в Украине, произошли из-за несоблюдения приказов некоторыми полицейскими. В этой связи глава Госполиции Армандс Рукс уже отстранил от исполнения обязанностей трех полицейских.

Мария Голубева отметила, что, хотя 10 мая и были проблемы с работой полиции, она занимала свой пост всего 11 месяцев. Министр утверждает, что в полиции в течение долгих лет были низкие зарплаты, а система образования в этой сфере оставалась дезорганизованной. Занимая пост главы МВД, Голубева, по ее мнению, смогла хотя бы частично исправить сложившуюся ситуацию.

Министр считает, что Attīstībai/Par! оставит за собой этот пост в нынешнем правительстве, возглавляемом Кришьянисом Кариньшем, однако имена потенциальных кандидатов и конкретных имен Голубева называть не стала.