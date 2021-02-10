Гордость Латвии: милдронат может существенно сгладить последствия от Covid-19
Foto: Sputnik/Scanpix

Президент Академии наук Латвии, создатель мельдония (милдроната) Иварс Калвиньш провозгласил, что созданный им препарат в перспективе может уменьшить осложнения, которые коронавирус провоцирует в сердечной деятельности. Исследования действия препарата провел доктор биологических наук Каспарс Тарс из Латвийского центра изучения и исследования биомедицины.

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В прошлом году Латвия выделила 5 миллионов евро на научные исследования. "Мы далеко не белые вороны в мире науки!" - уверен президент Академии наук Иварс Калвиньш. По его словам, латвийские ученые по своим успехам на почве борьбы с коронавирусом далеко обошли эстонских коллег. У соседей из 60 исследований на тему Covid-19 лишь 25 признаны реализуемыми.

Большинство результатов исследований латвийских ученых уже запущены в оборот, а остальные вот-вот будут запатентованы и пойдут в дело. Буквально на днях в стране введут новую политику тестирования, в которой задействуют латвийские 20-минутные экспресс-тесты, уже производятся аппараты для бесконтактного тестирования, есть отечественная технология скрининга качества масок и дезинфекции помещений — за 10 минут от вирусов очищается воздух на 25 кв. метрах помещения, причем это можно делать в присутствии людей.

Гордость Латвии: милдронат может существенно сгладить последствия от Covid-19
Foto: DELFI

Особая гордость Ивара Калвиньша — создание веществ, которые уменьшают концентрацию вируса в 157 раз, и конечно, исследование, которое показало: разработанный Калвиньшем еще в советское время мельдоний можно использовать, чтобы уменьшить сердечные осложнения от тяжелых случаев протекания Covid-19.

Доктор биологических наук Каспарс Тарс из Латвийского центра изучения и исследования биомедицины изучил действие мельдония на животных с кардиоваскулярными нарушениями, подобными тем, которые получает человек при осложнениях от Covid-19. Тарс пришел к выводу, что мельдоний улучшает сердечную функцию, повышает устойчивость к кислородному голоданию и усиливает образование энергии в сердечных митохондриях. Эти результаты дали ученому основания рекомендовать проведение дальнейших исследований уже в клинике с пациентами, которые используют мельдоний.

Формулу "Милдроната" Ивар Калвиньш изобрел в 70-х годах по заказу военных — в помощь солдатам-афганцам, чтобы снизить их смертность от перегрузок. Препарат производится в Латвии, на постсоветском пространстве спрос на него очень высок. В 2017 году Всемирный Антидопинговый комитет включил мельдоний (товарный знак "Милдронат") в список запрещенных для спортсменов, приравняв к допингу. Калвиньш назвал этот шаг "преступлением против спортсменов". По его словам, мельдоний помогает спортсменам выполнить всю работу на тренировках без повреждений сердечной и иных мышц. Одной из "жертв" борьбы с милдронатом тогда стала тенисистка Мария Шарапова, которая его регулярно употребляла. Теперь у препарата есть шанс реабилитировать себя во всем мире.

О своих открытиях и науходках на почве борьбы с коронавирусом латвийские ученые сообщили в рамках панельной дискуссии "Наука против Covid-19".

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