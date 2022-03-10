Госагенство лекарств: в Европе доступна замена всем российским и белорусским лекарствам

Всем зарегистрированным в Латвии лекарствам, которые производятся в России и Беларуси, доступны терапевтические альтернативы – лекарства, которые можно использовать в качестве замены. Доступность лекарств и медицинских устройств жителям Латвии не зависит от российских, белорусских и украинских производителей. Об этом сообщает Государственное агентство лекарств (ZVA).

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По сравнению с 90 годами прошлого века, сейчас российские и белорусские лекарства составляют лишь малую часть латвийского рынка медикаментов. В прошлом году — только 1% от оборота и 2% от количества проданных упаковок.

Ответственность за лекарства и их поставки несут зарегистрированные в странах ЕС предприятия — владельцы лекарственных регистрационных удостоверений. А за соответствие производства лекарств документации отвечает производитель, который выпускает серию.

О перебоях в поставках, если лекарства временно или навсегда перестанут выходить на латвийский рынок, должны сообщить в ZVA владельцы лекарственных регистрационных удостоверений или их представители.

Предприятие должно подать заявление как минимум за два месяца до того, как лекарства перестанут выпускать на рынок. ZVA призывает латвийских производителей лекарств заблаговременно предупреждать о перебоях в поставках, а также обращается к оптовикам фармацевтической продукции с просьбой определить альтернативные варианты поставок для России и Беларуси в случае некоторых лекарств.