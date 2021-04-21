Госагентство лекарств: наличие реакции на вакцину не говорит о силе выработанного иммунитета

С начала вакцинации от Covid-19 в Латвии Государственное агентство лекарств получило 919 сообщений о побочных эффектах вакцин, сообщает ведомство. О побочных эффектах сообщали примерно четыре человека из 1000 вакцинированных.

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Чаще всего люди сообщали о заранее прогнозируемых реакциях на вакцину, указанных в инструкции препарата. Например, повышенная температура, усталость, лихорадка. Реакция прошла сама по себе в течение нескольких дней. Подобный ответ иммунитета наблюдается и у других вакцин, отмечает агентство.

“Чтобы создать защиту против коронавируса, вакцины Covid-19 стимулируют иммунитет вакцинированного человека. В результате чего у части людей из-за особенностей их организма могут возникнуть реакции, то есть, ожидаемые побочные эффекты. Однако появление такой реакции или её отсутствие не свидетельствует о том, насколько сильной будет полученная вследствие вакцинации защита организма”, - сообщает агентство.

Реакция на вакцину, вроде повышенной температуры, вплоть до более 38 градусов, боли в мышцах и суставах, головных болей могут начаться через 8 - 10 часов после получения прививки и проходят за 2 - 3 дня, указали в агентстве. Кроме того, после прививки может появится покраснение или отек конечностей. В некоторых случаях отек затрагивает руку от плеча до локтя или ногу от бедра до колена. Такие местные реакции могут возникнуть в течение пары часов после вакцинации и проходят сами по себе без лечения, указывают специалисты. В случае mRNA вакцин отек может наступить на следующий день после вакцинации.

У получателей вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna чаще всего наиболее выраженная реакция встречается после второй прививки, а у получателей вакцины AstraZeneca - после первой прививки.

Госагентство лекарств отмечает, что из-за реакции на вакцину некоторые люди могут кратковременно оказаться нетрудоспособны. В таком случае следует обратиться к семейному врачу - он имеет право открыть пациенту больничный лист. Если гриппоподобные симптомы не проходят в течение трех дней или усиливаются, специалисты рекомендуют проконсультироваться с семейным врачом.

До сих пор в Латвии не было ни одного летального исхода, где была бы доказана связь с вакциной, сообщает агентство.