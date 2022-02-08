Госагентство лекарств: один из летальных случаев, вероятно, связан с прививкой AstraZeneca

Государственное агентство лекарств завершило оценку 22 случаев появления побочных эффектов после прививки от Covid-19, согласно которым через несколько дней или месяцев наступила смерть пациента. В 21 одном случае связь с прививкой не установлена, еще в одном случае есть вероятность, что смерть связана с использованием вакцины Vaxzevria (прежнее название AstraZeneca).

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Госагентство лекарств пришло к выводу, что выявленные в ходе патологоанатомической экспертизы изменения связаны с использованием вакцины Vaxzevria и в этом случае констатирован очень редкий побочный эффект - тромбозы и синдром тромбоцитопении. Известно, что пациент входил в возрастную группу 55-60 лет. Смерть наступила на седьмой день после первой дозы прививки Vaxzevria.

Синдром тромбоцитопении в очень редких случаях является побочным эффектом только для векторных вакцин (Vaxzevria и Covid-19 Vaccine Janssen), который чаще всего проявляется в течение трех недель после прививки. В некоторых случаях сопровождается кровотечением. Синдром тромбоцитопении включен в инструкцию по использованию вакцины и описание препарата. В свою очередь, в список побочных эффектов после вакцин Comirnaty производителя Pfizer-BioNTech и Spikevax производителя Moderna синдром тромбоцитопении не включен.

Госагентство лекарств напоминает, что жители, которые привились векторными вакцинами (Vaxzevria или Covid-19 Vaccine Janssen) в течение трех недель должны следить за своим состоянием и при появлении таких симптомов как трудности с дыханием, боль в груди, боль в ногах, непроходящие боли в животе, спонтанное кровотечение немедленно обращаться за медицинской помощью.

Вакцина Vaxzevria в ЕС была утверждена 29 января 2021 года и призвана избежать тяжелого течения болезни, в том числе госпитализации и смерти. Европейское агентство лекарств, Еврокомиссия, ВОЗ, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний и Государственный совет по иммунизации подчеркивают, что преимуществ от использования этой вакцины по-прежнему больше, чем рисков.

По данным Национальной службы здравоохранения, с 28 декабря 2020 года по 31 января 2022 года в Латвии вакцину Vaxzevria использовали 262 349 раз. Начиная со второй половины 2021 года ее использование резко уменьшилось. Сейчас AstraZeneca используют крайне редко - в первые месяцы 2022 года было проведено всего 68 вакцинаций.

До 31 января 2022 года Госагентство лекарств получило 48 сообщений о побочных эффектах и смерти пациентов после прививки от коронавируса. В 26 случаях расследование продолжается, так как запрошены результаты аутопсии и другая информация.