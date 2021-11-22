Госагентство лекарств: в Латвии не подтверждено ни одного летального случая в связи с вакцинацией от Covid-19

В Латвии до сих пор нет ни одного подтвержденного летального случая, который был бы связан с вакцинацией от Covid-19, сообщила агентству LETA глава Отдела общественных отношений Государственного агентства лекарств Дита Окмане.

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Отчеты о побочных реакциях, полученные в Латвии или другой стране Европейского Союза (ЕС) вносятся в общую базу данных Eudravigilance. Когда в ней накапливается ряд заявлений со всего ЕС об одной и той же реакции на лекарство, статистический сигнал безопасности определяется в соответствии со специально разработанной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) программой, указала Окмане. Потом этот сигнал рассматривает Комитет по безопасности EMA, в котором работают специалисты всех агентств лекарств стран ЕС.

"Эксперты вместе ищут возможную связь указанных в отчетах побочных реакций с лекарствами. Не всегда связь подтверждается. Но, если она подтверждается, реакция будет признана побочным эффектом и тогда будут дополнены и обновлены инструкции по применению этого препарата", — подчеркнула Окмане.

В Госагентстве лекарств также подчеркнули, что важно получить от докладчиков полную и детальную информацию о возможном случае побочной реакции на медикамент, поскольку тогда можно провести качественную оценку случая, а отчет станет дополнением к общей оценке данных безопасности. Чем более подробно написаны отчеты, тем быстрее можно будет выявить новую побочную реакцию и идентифицировать проблему безопасности, а также проинформировать медиков.

Госагентство лекарств призывает жителей сначала обратиться к своему врачу, если после вакцины или другого лекарства появились опасения о побочных эффектах. Врач обязан сообщить об этом Госагентству лекарств.

Окмане также подчеркнула, что преимущества вакцин от Covid-19 по-прежнему перевешивают риски. Согласно доступным данным, вызываемые вакцинами побочные эффекты несравнимо менее серьезны и менее распространены, чем симптомы коронавируса и сама болезнь.

К 21 ноября в Латвии было получено 2683 заявления о возможных побочных эффектах после вакцинации. В свою очередь, к тому дню в общей сложности было сделано 2 176 583 прививки, включая вакцинацию первой, второй и третьей дозой. Статистика показывает, что о побочных эффектах в среднем сообщает один из 1000 вакцинированных.

Чаще всего жители сообщают о боли вместе инъекции, повышенной температуре, лихорадке и усталости — эти побочные эффекты указаны в инструкции к вакцинам.

Из всех полученных сообщений о побочных эффектах от вакцин 601 заявление было классифицировано как существенное. Это значит, что в этих случаях были получены сообщения о реакциях, из-за которых пациенту потребовалась госпитализация или же врач посчитал "побочку" серьезной.

В то же время в Госагентстве лекарств заявили, что не во всех случаях побочная реакция была подтверждена. Для ее определения все случаи тщательно рассматриваются и при необходимости запрашивается дополнительная информация.

Госагентство лекарств сделало вывод, что возможна связь с вакцинацией некоторых известных случаев следующих побочных эффектов: миокардита, одностороннего пареза мускулатуры лица, тромбоцитопении, анафилактического шока и синдрома Гийена-Барре.

В Госагентстве лекарств также заявили, что два полученных заявления о побочных эффектах возможно связаны с вакцинами от Covid-19. В одном случае после вакцинации Johnson&Johnson появилась венозная тромбоэмболия, а в другом после вакцины AstraZeneca — тромбоз сосудов головного мозга и синуса. Согласно доступной учреждению информации, оба пациента выздоровели.

К 21 ноября Госагентство лекарств получило 40 сообщений о побочных реакциях, в которых говорится о летальных исходах через несколько дней или месяцев после вакцинации. Завершена оценка 25 отчетов из 40. Рассмотрение 15 заявлений продолжается, поскольку требуются результаты вскрытия и другая информация.

В Латвии не подтверждено ни одного летального случая, который был бы точно связан с вакцинацией от Covid-19, указали в Госагентстве лекарств. В оцененных случаях смерть наступила из-за серьезных хронических заболеваний, например, инсульта, инфаркта, двусторонней пневмонии, а также венозной тромбоэмболии — редкого побочного эффекта от другого медикамента.

В Госагентстве лекарств подчеркнули, что актуальная информация о полученных сообщениях о побочных эффектах регулярно публикуется на сайте учреждения.