Госбюро по контролю за строительством: "Всем сложно, но проверку зданий откладывать нельзя"
Foto: DELFI

Обрушение здания на Сатклес требует анализа по нескольким направлениям, а также проверки соседних домов. В целом же у Госбюро по контролю за строительством сейчас нет информации о состоянии большинства жилых зданий, признала глава этой структуры Светлана Мякушкина в интервью передачи "Домская площадь" на Латвийском радио 4. Об этом сообщает rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Проверка была запланирована на конец марта, но она не произошла, так как случился этот инцидент. Мы, конечно, уже побывали на объекте и говорили с участниками строительства. Сейчас мы проверяем, как были организованы строительные работы: анализируем, что планировалось сделать и какие работы реально велись. Такой анализ можно провести, благодаря тому, что информация доступна в Строительной информационной системе: в ней есть записи о ежедневном ходе работ. Будем оценивать соответствие проведенных работ строительному проекту", — пообещала глав Светлана Мякушкина.

По ее словам, проверки должны пройти по нескольким направлениям. В частности, проверить соответствие строительного проекта требованиям нормативных актов и то, насколько реальные работы отвечали тому, что было записано в проекте. "Мы запросили дополнительную информацию от участников строительства. В строительном проекте записано, что должен был быть проведен мониторинг состояния соседних зданий. Когда мы получим эти данные, сможем судить — есть ли влияние строительных работ на соседние здания", — сообщила она.

Мякушкина рассказала, что на данный момент ее Госбюро контролирует 317 объектов; иногда приходится вмешиваться и останавливать стройки, иногда работы на паузу ставят сами участники строительства.

Мякушкина признала, что ее и структуру, которую она возглавляет, очень беспокоит техническое состояние зданий, как и дефицит информации: "У нас нет информации о техническом состоянии большинства жилых домов: насколько они соответствуют [требованиям к] механической прочности, стабильности, безопасности использования. Поэтому воспользуюсь возможностью напомнить владельцам зданий, что периодически необходимо проводить углубленное изучение технического состояния зданий, привлекая для этого сертифицированных специалистов. Я понимаю, что сейчас тяжелая ситуация: инфляция и высокие цены на энергоресурсы. Но призываю не откладывать такие проверки состояния зданий, чтобы вовремя предпринять меры, по его улучшению".

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Будни курьера — какие они?
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3