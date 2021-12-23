Госканцелярия призывает праздновать осторожно и в кругу близких. Что надо знать об ограничениях и поблажках на Рождество?

Государственная канцелярия призывает общество отмечать предстоящие праздники осторожно и только в кругу близких людей, учитывая, что мир неприятно удивлен новым штаммом коронавируса "омикрон". Как известно, новый штамм очень заразен, чем обеспокоены системы здравоохранения многих стран.

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По словам Эгиты Диуре, консультанта Департамента координации стратегической коммуникации Госканцеляии, сейчас разрешены частные собрания до десяти человек. Кроме того, нужно иметь в виду, что празднество будет безопаснее, если все присутствующие вакцинированы от Covid-19 или же даже сделали уже бустерную прививку.

"Если вакцинация была отложена по какой-либо причине, мы рекомендуем как можно скорее подать заявку на вакцинацию от Covid-19, заботясь о здоровьем своем и общества. Мы будем побуждать во время праздников наших непривитых родителей, бабушек, дедушек и родственников пройти вакцинацию", — говорит Диуре.

Представитель Госканцелярии напоминает, что решение Кабинета Министров от 21 декабря, давшее магазинам в торговых центрах работать в "зеленом" режиме в выходные и праздничные дни, призвано снизить риск чрезмерного скопления людей одновременно. При этом нужно помнить, что внутри торговых центров сохраняются жесткие эпидемиологические требования: на входе нужно предъявить сертификат вместе с документом, удостоверяющим личность, внутри носить маску и соблюдать дистанцию.

Правительство также определило, что с 23.00 четверга, 23 декабря 2021 года, до 6.00 субботы, 1 января, снято на праздничный период ограничение времени оказания ряда услуг. Эта поблажка распространяется фактически на кафе и рестораны, которые могут контролировать поток людей и следить за тем, сколько человек сидит за столиком. В канун Нового года только лицам с действующим сертификатом Covid-19 можно будет сидеть за столиком в кафе.

21 декабря Кабинет Министров также уточнил порядок доступа населения к местам религиозной деятельности. Без предъявления сертификата до десяти посетителей смогут одновременно присутствовать в местах религиозной деятельности с соблюдением строгих требований эпидемиологической безопасности. Это означает, что на каждого посетителя должны приходится не менее 15 квадратных помещения, сам посетитель — в маске FFP2. Перед входом в церковь или молельный дом религиозная организация предоставит каждому посетителю респиратор FFP2, который он будет носить на протяжении всего визита.

Госканцелярия напоминает, что во время праздников необходимо соблюдать особые меры предосторожности — правильное носить маски в общественных местах, избегать скопления людей, соблюдать дистанцию.