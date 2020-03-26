Госканцелярия создала информационный сайт о Covid-19

Чтобы жители Латвии могли найти ответы на вопросы о Covid-19 в одном месте, Госканцелярия создала специальный сайт.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

На сайте (на русском языке — здесь) будет доступна актуальная информация о Covid-19, в том числе информация с домашних страниц ответственных учреждений, статистические данные, а также ответы на наиболее часто задаваемые вопросы.

Первый этап работы над сайтом завершился 25 марта и уже сейчас можно найти все необходимые номера телефонов, на которые можно звонить, чтобы задать вопросы о симптомах заболевания, профилактике или подать заявку на проведение анализа.

Также на сайте доступны номера телефонов, на которые можно звонить, чтобы получить ответы на вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, образовательного процесса, пересечения границ и других сфер. Информация на сайте будет доступна на латышском и русском языках.

Работа над сайтом продолжается, чтобы уже в ближайшие дни каждый житель Латвии мог узнать на сайте о важнейших решениях правительства, подробных статистических данных, ознакомиться с разъяснительными материалами и узнать о возможностях получения поддержки.

Как сообщалось, для выяснения вопросов, связанных с заболеванием Covid-19, Госканцелярия в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией Tet вводит также единый круглосуточный бесплатный телефонный номер 8345.

Телефонная линия открыта, чтобы помочь населению ориентироваться в информации, связанной с распространением инфекции, и понять, в какое учреждение следует обращаться.

Вопросы будут приниматься как на латышском, так и на русском языке, но звонящий должен находиться на территории Латвии. Те, кто находится за границей, должны звонить на круглосуточный телефон консульской помощи МИД.

Если звонящему потребуется более детальная информация, его соединят с ответственными службами. Это не касается номеров оперативных служб 110, 113 и номера 8303, по которому можно записаться на анализы.

Как и ранее, с государственными учреждениями можно будет связаться по их телефонным номерам.