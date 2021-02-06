Госконтроль: латвийцы не спешат заводить официальный э-адрес, инвестиции могут оказаться "неэффективными"
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Госконтроль Латвии провел ревизию под названием "Обеспечено ли в стране эффективное использование официального электронного адреса при общении с лицами?", по итогам которого пришел к выводу, что реализация проекта э-адреса в стране значительно затянулась.

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Создание э-адреса является частью развития "электронного правительства", которое вместе с разработкой электронного удостоверения личности, электронной подписи, электронных счетов и других электронных инструментов упрощает общение с государством и экономит ресурсы. Однако, как отмечает Госконтроль, пока что э-адрес внедрен только в учреждениях, для которых его использование обязательно, и широкого распространения э-адреса в повседневной жизни не наблюдается.

Помимо очевидных преимуществ э-адреса, частные лица не спешат начинать им пользоваться, поскольку доступны другие, более распространенные каналы электронной связи, и э-адрес — лишь один из них. Таким образом, общение частных лиц с государством в среде э-адреса составляет лишь 10% отправленных сообщений, а остальное — межведомственное общение, причем половину всей переписки обеспечивают всего десять учреждений.

"Если будет продолжаться тенденция к тому, что частные лица фактически не используют э-адрес, а используют учреждения в основном только для связи между учреждениями, инвестиции в создание э-адреса могут оказаться неэффективными", — обтекаемо говорится в отчете Госконтроля.

Физические лица могут бесплатно создавать официальные электронные адреса на портале Latvija.lv.

С 2023 года э-адрес станет обязательным каналом связи с государством для предприятий, ассоциаций, фондов, политических партий и других частных юридических лиц, но его использование останется добровольным для населения.

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Koncertzāle "Latvija" Госконтроль
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