Госконтроль: на зарплаты руководству госпредприятий необоснованно израсходовано 4 млн евро

За пять лет на зарплаты руководству государственных обществ капитала необоснованно израсходовано 4 млн евро, заключил Государственный контроль по итогам ревизии регулирующих эти выплаты норм за период с 2015 года по 2019 год.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

1 января 2015 года вступил в силу закон об управлении долями капитала публичных лиц и обществ капитала, который был призван реформировать управление предприятиями с госкапиталом. В ходе ревизии были собраны данные об оплате труда членов правления 65 обществ капитала и 14 зависимых от них обществ.

Как указал Госконтроль, за прошедшие пять лет не был создан механизм применения единой практики выплаты вознаграждения членам правления обществ капитала и надзора за ним, поэтому на предприятиях применялись различные принципы и не соответствующие нормам интерпретации, что привело к тому, что члены правления получали не предусмотренную законом финансовую выгоду.

"В связи с этим в течение пяти лет по крайней мере 4 млн евро из средств государственных обществ капитала были потрачены не в соответствии с требованиями нормативных актов", — говорится в отчете о ревизии.

Проверка показала, что в 2016 году при пересмотре оплаты труда в соответствии с правилами Кабинета министров половине членов правления обществ капитала размер вознаграждения был увеличен в максимально допустимом объеме, а три общества нарушили предусмотренные правилами ограничения, увеличив его на 32%, 40% и 41%. Кроме того, размер зарплат вырос в таких отраслях, где они уже были конкурентоспособными и в некоторых случаях даже в два раза превышали зарплаты в частном секторе.

В 2017 и 2018 годах размер вознаграждения членов правления государственных обществ капитала в среднем вырос на 12% и 9%, при этом, как указал Госконтроль, были общества, где зарплаты членов правления росли на 25% каждый год.

По итогам аудита Госконтроль дал девять рекомендаций государству о регулировании оплаты труда членов правления обществ капитала.

Согласно предоставленным Госконтролем данным, в 2018 году государству принадлежали доли капитала 182 обществ, в том числе 100% — в 65 обществах. Общая стоимость их активов составляла 9,5 млрд евро, оборот — 3,77 млрд евро, прибыль — 323,6 млн евро. В 2018 году эти общества выплатили государству дивиденды на сумму 232,5 млн евро.