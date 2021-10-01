Госконтроль не даст позитивного заключения о государственном финансовом отчете

Хотя в целом финансовый учет в стране приводится в порядок, позитивное заключение не позволяют дать отдельные недочеты, на которые Госконтроль указывает из года в года. Об этом говорится в ревизии Госконтроля о государственном отчете за хозяйственный год.

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Государственный контроль завершил ежегодную ревизию по государственному отчету за хозяйственный год, и как в предыдущие годы, подал заключение с возражениями.

Годовой отчет содержит информацию о результатах деятельности и финансовом положении государства, он готовится Министерством финансов. Государственный годовой отчет объединяет годовые отчеты 13 министерств и 13 центральных государственных учреждений, Сейма и Госконтроля, 119 отчетов самоуправлений и отчеты финансовой отчетности госбюджета. Целью проверки, проводимой Госконтролем, является предоставление жителям Латвии, Сейму и правительству, а также иностранным инвесторам и рейтинговым агентствам заключения о том, является ли информация, представленная в этом отчете, правильной и надежной.

Основной объект критики Госконтроля — вопросы, не урегулированные в предыдущие периоды. На эти проблемы ревизоры указывают уже несколько лет. Это ограничения по объему, означающие, что Госконтроль не смог удостовериться и установить размер ошибок из-за непроведенной инвентаризации в конце года, незавершенного судебного процесса или из-за продолжения процесса введения рекомендаций прошлых лет.

Ограничения по объему долгосрочных инвестиций достигают 6% от их общей стоимости, поскольку долгосрочные инвестиции включают недвижимость, принадлежащую другим лицам, необоснованно заниженную стоимость земли и зданий, несоответствия в классификации основных средств и определении норм амортизации, инвентаризацию земельных участков и построек, выполненную не в полной мере.

Наибольшую часть ограничению по объему — более 1,6 миллиарда евро или 91% ограничения по объему — составляют долгосрочные вложения города Риги, которые не были должным образом инвентаризированы с 2015 года. Также были выявлены слабые места в учете биологических и подземных активов на сумму более 11 миллионов евро.

Лимиты по объему также устанавлены для долгосрочных и краткосрочных обязательств. Суд еще не принял решение в связи с действиями бывшего председателя Лиелвардской краевой думы, который, не соблюдая процедуры получения займов самоуправлениями, превысил свои полномочий и заключил в 2015 году от имени муниципалитета сделку с Riverside HK Ltd о векселе стоимостью в 200 млн евро. Теперь Госконтроль не может

получить надежные, достаточные и доказательства возможного влияния этой операции на годовой отчет.

Госконтроль не смог получить доказательства в правильности позиций отчета, связанных с производными финансовыми инструментами и используемыми в управлении государственным долгом. Поскольку Государственная касса продолжает выполнять уже данные рекомендации относительно метода оценки производных финансовых инструментов.

Госконтоль не получил достататочные доказательства того, что указаванная в отчете сумма краткосрочных обязательств об иностранной финансовой помощи и мероприятиях, финансируемых инструментами политики ЕС — в объеме 169 млн евро — точна и вызывает доверие. Государственная касса не произвело инвентаризацию по этой позиции.

Госконтроль также не может сформулировать мнение о налоговых доходах, указанных в отчете, за исключением доходов от налога на имущество, администрируемых самоуправлениями, доходов от пошлин, штрафов и других неналоговых доходов. Эти доходы еще не учитываются по принципу начисления, работа над внедрением рекомендаций продолжается.