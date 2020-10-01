Госконтроль не убежден, что деньги на удаленное образование расходуются эффективно

У Госконтроля есть сомнения в том, что Министерство образования и науки распоряжается средствами на организацию удаленного обучения эффективно и экономично. Об этом Госконтроль заявил после ревизии.

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Министерство образования, основываясь на принятое Кабмином 14 марта решение не применять норму о публичных закупках при борьбе с коронавирусом, закупало необходимые для удаленного обучения товары и услуги быстро, без предварительных конкурсов.

Госконтроль отмечает, что расходы, возможно, не были эффективными и экономичными. Как минимум 295 из закупленных министерством смарт-устройств на сумму 28 665 евро не были выданы ученикам, а остались в распоряжении отдельных самоуправлений. В проекте Tava klase был закуплен сурдоперевод 13 лекций на сумму 475 евро, однако перевод так и не был получен.

С 12 марта по 20 июня Министерство образования потратило на организацию удаленного учебного процесса 801 940 евро, из них 568 368 евро было выделено из бюджетных средств на непредвиденные расходы. На закупку смарт-устройств было потрачено 436 732 евро, из них 203 160 евро из бюджета на непредвиденные расходы.

При этом в некоторых самоуправлениях до сих пор не хватает смарт-устройств, притом что часть самоуправлений получило смарт-устройства не только от государства: 139 было куплено, 144 получено в подарок и 2015 было выдано ученикам из имеющихся в школах.

Госконтроль провел опрос и выяснил, что смарт-устройства не получили ученики семи самоуправлений. Например, Стопиньский край получил от государства 31 устройство на сумму 37 3007 евро, но никто из учеников их не получил, они остались в распоряжении школы. Вентспилс получил от министерства 139 устройств на сумму 38 12 911 евро, но невыданными остались восемь планшетов и 42 смартфонов — самоуправление объяснило это отсутствием спроса. Зато семь смартфонов из этих 42 были выданы работникам образовательных учреждений, которые с 6 апреля по 29 мая доставляли школьникам обеды — хотя эти смартфоны были предусмотрены для организации удаленной учебы.

Салацгривский край получил от министерства 50 устройств на сумму 40 4404 евро, и 29 из них остались в школах (однако участвовали в организации учебного процесса).

Поскольку министерство не выдало самоуправлениям инструкций по поводу того, что делать с этой техникой после окончания режима чрезвычайной ситуации, самоуправления поступили по-разному. Некоторых учеников обязали сдать устройства школе, некоторым разрешили ими пользоваться дальше, но оставили на балансе самоуправления. В 93 самоуправлениях ученики сдали в школы 4971 устройство, а в семи самоуправлениях все или часть устройств осталась у учеников.