Госконтроль: неясно, как использовать результаты оплаченных государством исследований о Covid-19

Реализация финансируемой государством программы исследований о Covid-19 затягивается, кроме того, нет ясности, как ее результаты могут быть использованы на практике, заявил по итогам ревизии Государственный контроль.

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Решением правительства в мае 2020 года Министерству образования и науки было поручено руководство государственной программой исследований по поиску решений по борьбе с последствиями пандемии. На реализацию программы было выделено 5 млн евро.

В рамках программы были поданы заявки на реализацию 15 проектов — пяти в области здравоохранения и общественного здоровья, семи в инженерно-технической области, трех в сфере народного хозяйства и устойчивости общества перед пандемиями и возможностей развития после кризиса. Из поданных заявок было утверждено десять, заключены договоры на сумму 4 962 398 евро.

Возможность продлить сроки исследований на три месяца без дополнительного финансирования использовали девять научных учреждений. Срок реализации семи проектов был продлен до 30 марта 2021 года, двух — до 30 июня 2021 года, поэтому Государственный контроль не смог убедиться в том, достигнуты ли цели этих проектов.

Оценивая реализацию программы, Госконтроль пришел к выводу, что ее планирование не было достаточно скоординированным между отраслевыми министерствами. Также не у всех министерств имеется четкое представление о применении полученных результатов в ближайшие три года.

Поэтому, как указывает Госконтроль, существует риск, что полученные в ходе исследований результаты не будут использованы для разработки политики по уменьшению последствий Covid-19 в конкретных отраслях.