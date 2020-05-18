Госконтроль: пенсии по выслуге лет могут стать неподъемным бременем для госбюджета

В будущем пенсии по выслуге лет обойдутся государству в 4,5 миллиарда евро, а многие получатели этой поддержки продолжают работать в своих отраслях. Госконтроль сегодня представил результаты финансовой ревизии в министерствах и государственных учреждениях.

Госконтроль указал, что с каждым годом пенсии по выслуге лет обходятся государству всё дороже. Сейчас эти расходы превышают 75 млн евро в год. Государство взяло на себя обязательство в будущем обеспечить пенсии по выслуге лет размером в 4,5 млрд евро.

Значительная часть пенсий по выслуге лет приходится на Министерство обороны - в будущем это будет 1,3 млрд евро. Госконтроль констатировал, что отдельные военные отправились на пенсию по выслуге лет уже в возрасте 33 лет, так как в области обороны не установлен минимальный возраст для выхода на пенсию. Для сравнения, работники Службы неотложной медицинской помощи имеют право выходить на пенсию по выслуге лет только в 55 лет.

Анализ данных показал - вопреки тому, что пенсии по выслуге лет присваивают людям, вынужденным покинуть работу раньше общепринятого пенсионного возраста, семь и десяти получателей пенсий продолжают работать. Притом, большинство продолжает работать в учреждениях и профессиях, напрямую связанных с теми, которые они покинули по выслуге лет. То есть, им даже не потребовалась переквалификация, а пенсия по выслуге лет лишь обеспечивает дополнительный доход.

Госконтроль уверен, что не пересмотрев нынешнюю систему пенсий по выслуге лет и продолжая расширять круг получателей такой поддержки, в будущем эти пенсии станут “невыносимым бременем для государственного бюджета”. Поэтому необходимо срочно принять политическое решение пересмотреть и по необходимости сузить круг получателей пенсий по выслуге лет.