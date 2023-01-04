Госконтроль: реформа системы судебных экспертиз остановилась — ни у кого нет мотивации ее закончить

Успешному созданию единого учреждения судебной экспертизы угрожают межведомственные интересы и недостаточный мониторинг реформы, сообщили порталу Delfi в Государственном контроле.

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Госконтроль провел проверку для оценки реализации реформы государственного института судебной экспертизы. Целью реформы является развитие института судебной экспертизы, общей инфраструктуры учреждений экспертизы, сокращение сроков выполнения экспертизы, расследования и судебного разбирательства дел, а также повышение доверия жителей к объективности полученных в ходе судебной экспертизы доказательств.

В среду утром госконтролер Роландс Ирклис заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV), что у вовлеченных учреждений нет мотивации для создания успешного единого учреждения судебной экспертизы. "С одной стороны — Министерство юстиции с Государственным бюро судебной экспертизы, а с другой — Министерство внутренних дел с Государственной полицией. В центре всего — Государственная канцелярия. Фактически ни одна из сторон активно не участвует в реализации этой реформы", — сказал Ирклис.

В качестве примера отсутствия мотивации он привел тот факт, что планируется создание общих помещений, где учреждения смогут работать вместе, но при этом при их проектировании не ведутся переговоры, а также не предусмотрены помещения для управления криминалистики. В то же время это управление продолжает развивать свою инфраструктуру в других местах и ​​использует средства из европейских фондов для развития этих объектов.

"У ревидентов, общаясь с причастными, сложилось ощущение, что мотивации для проведения этой реформы нет. Каждое учреждение живет по-своему и, наверное, не очень верит в необходимость и цели этой реформы", — сказал госконтролер.

"Нужно признать, что Кабинет министров также не был в полной мере проинформирован о ходе реформы. Был один отчет, но надо признать, что он был достаточно вводящим в заблуждение — было показано, что все предусмотренные меры реализованы и введены к определенной дате, но в действительности, после проверки ревидентов выяснилось, что половина этих мер не была введена, либо была введена лишь частично", — заявил Ирклис, уточнив, что эта информация поступила от Минюста.

Как сообщили порталу Delfi в Госконтроле, реформа Института судебных экспертиз в Латвии актуальна уже более 10 лет, идет поиск наиболее подходящих решений для предотвращения дублирования функций, развития Института судебных экспертиз и использования средств госбюджета более эффективно.

14 июля 2020 года Кабинет министр решил создать единое учреждение судебных экспертиз, присоединив к Государственному бюро судебных экспертиз Бюро экспертиз Управления криминалистики Главного управления криминальной полиции Госполиции до 31 декабря 2025 года.

Для создания единого института судебных экспертиз Кабмин установил пятилетний переходный период, в течение которого будут проводиться работы по подготовке и реализации реформы. По мнению Госконтроля, решение важных для успешного хода реформы вопросов не должно откладываться на 2026 год или позже, когда начнет свою работу единое учреждение судебной экспертизы.