Гособорона вместо уроков спорта: чиновники стоят на своем

Государственный центр содержания образования (ГЦСО) в настоящее время обрабатывает поступившие предложения по внедрению в школах учебного предмета по государственной обороне (ГО). Несмотря на возражения, центр планирует ввести ГО за счет уроков спорта, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Руководитель ГЦСО Лиене Вороненко заверила агентству, что в ближайшие недели будут разработаны решения по поступившим возражениям для дальнейшего продвижения вопроса.

"Урок по государственной обороне, несомненно, является учебным курсом по теме спорта и здоровья, в соответствии с чем могут применяться и другие решения", - сказала Вороненко.

Согласно проекту правил, подготовленному ГЦСО, часы, предназначенные для изучения ГО в средних школах, планируется изыскать за счет базового курса "Спорт и здоровье", сократив его на 128 часов. Центр предполагает, что с 2024/2025 учебного года на предмет "Спорт и здоровье" будет отведено 187 часов вместо прежних 315 часов.

Ранее многие организации, связанные со спортом и здоровьем, выступили против предложения ГЦСО, обратив внимание на и без того недостаточную физическую активность детей.