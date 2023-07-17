Гособорона вместо уроков спорта: чиновники стоят на своем

Государственный центр содержания образования (ГЦСО) в настоящее время обрабатывает поступившие предложения по внедрению в школах учебного предмета по государственной обороне (ГО). Несмотря на возражения, центр планирует ввести ГО за счет уроков спорта, сообщает LETA.
Руководитель ГЦСО Лиене Вороненко заверила агентству, что в ближайшие недели будут разработаны решения по поступившим возражениям для дальнейшего продвижения вопроса.
"Урок по государственной обороне, несомненно, является учебным курсом по теме спорта и здоровья, в соответствии с чем могут применяться и другие решения", - сказала Вороненко.
Согласно проекту правил, подготовленному ГЦСО, часы, предназначенные для изучения ГО в средних школах, планируется изыскать за счет базового курса "Спорт и здоровье", сократив его на 128 часов. Центр предполагает, что с 2024/2025 учебного года на предмет "Спорт и здоровье" будет отведено 187 часов вместо прежних 315 часов.
Ранее многие организации, связанные со спортом и здоровьем, выступили против предложения ГЦСО, обратив внимание на и без того недостаточную физическую активность детей.