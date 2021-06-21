Госпитализировать с Covid-19 будут только в университетские и крупные региональные больницы
Foto: F64

Поскольку заболеваемость коронавирусом снижается, а также снижается количество пациентов, нуждающихся в госпитализации, с понедельника лечить больным коронавирусом будут в клинических университетских и больших региональных больницах, сообщает LETA.

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Другие больницы, которые ранее лечили пациентов с Covid-19, сохранят готовность принять новых пациентов, если будет такая необходимость. Больницы второго и третьего уровня в случае ухудшения эпидемиологической ситуации должны будут перепрофилировать койки в течение двух дней.

Число пациентов в стационарах за неделю уменьшилось на 28%, количество заболевших — на 36%. Каждый день в среднем госпитализируют 20 человек. За прошедшие сутки госпитализировано 10 пациентов с Covid-19, в целом по данным на утром понедельника в больницах находятся 239 пациентов с коронавирусом. Состояние 199 заболевших характеризуется как среднетяжелое, 40 — как тяжелое (16,7%).

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rus.DELFI.lv
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