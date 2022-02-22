Господдержка оплаты счетов за газ. Что нужно знать?

В конце января правительство приняло решение о предоставлении государственной поддержки для компенсации роста цен на природный газ для жителей с годовым потреблением газа в более чем 250 кубометров. Портал Delfi рассказывает о том, что нужно знать об оплате счетов за газ.

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Как получить поддержку?

Клиентам домохозяйств подавать заявку на получение поддержки не нужно, снижение платы произойдет автоматически. Однако Latvijas gāze напоминает, что для этого жители должны ежемесячно с 16 числа до первого числа следующего месяца сдавать показания счетчиков.

Между тем, владельцам или управляющим жилыми домами для получения господдержки необходимо заполнить специальную форму. Сделать это можно до последнего числа каждого месяца. При этом необходимо указать общее потребление дома за месяц. В заявку должны быть включены данные о месячном потреблении для квартир со среднемесячным потреблением до 500 м3, а также для квартир со среднемесячным потреблением более 500 м3.

В свою очередь, если в жилом доме установлена ​​телеметрия и все потребление жилого дома используется в этих квартирах, то в соответствующей графе потребление (от 21м3 до 500м3 или выше 500м3) можно указать — "viss telemetrijas patēriņš".

После того, как заявка будет отправлена, следует дождаться счета, где будет указана уменьшенная сумма для оплаты уже с учетом господдержки.

Как подавать показания счетчиков?

Latvijas gāze сообщает, что удобнее всего сдавать показания счетчиков через портал для клиентов или вебсайт. Если сдавать показания счетчиков через портал, необходимо ввести цифры до запятой из черных окошек счетчика. Кроме того, с помощью портала для клиентов можно следить за своей историей потребления, видеть актуальную сумму оплаты или совершать платежи без комиссионной платы.

Вебсайт Latvijas gāze можно также использовать для того, чтобы сдать показания счетчиков. Для этого необходимо нажать кнопку "Подать показание счетчика". Далее необходимо лишь указать номер абонента или договора. Такое технологическое решение подойдет тем клиентам, которые сдают показания счетчиков не только за свою квартиру. Например, тем, кто помогает делает это для своих родителей, бабушек и дедушек или соседей.

Что делать тем, кто выбрал метод выровненного платежа?

С момента, как было озвучено решение правительства о выделении господдержки, Latvijas gāze стало получать много вопросов о том, как помощь будет применяться к клиентам, который выбрали метод выровненного платежа.

Метод выровненного платежа предусматривает, что клиенты осуществляют платежи заранее, поэтому для определения выровненного платежа используется среднее прогнозируемое месячное потребление.

При получении годового отчета с перерасчетом за предыдущий период клиенты увидят подробный расчет по фактическому потреблению и тарифам за соответствующий период, в том числе сниженную цену на природный газ с 1 января по 30 апреля 2022 года. Поэтому клиенты, которые платят по методу выровненного платежа, могут быть спокойны, что получат господдержку в полном объеме.

Глава Отдела домохозяйств Latvijas gāze Диана Тивча рассказала, что господдержка уже включена в уведомления о новой сумме выровненного платежа, которые были высланы клиентов.

"Например, если выровненный платеж рассчитан для потребления 200 м3 в месяц, но в течение периода поддержки Вы фактически каждый месяц потребляли больше, например, 300 м3, и сообщаете об этом с помощью показаний счетчиков, в феврале вы увидите сумму выровненного платежа с поддержкой за 200 м3 в месяц. Однако при получении годового перерасчета сниженная цена на природный газ будет применена ко всему фактическому потреблению в период господдержки", — пояснила Тивча.

Домохозяйства, желающие платить каждый месяц в соответствии с фактическим потреблением, должны изменить способ выставления счетов на "Счет". Тем не менее, Latvijas gāze рекомендует тщательно оценить варианты оплаты, прежде чем выбрать упомянутый способ, поскольку счет за природный газ в зимние месяцы будет намного выше текущего "Выровненного платежа".