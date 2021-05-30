С 28 декабря по 27 мая господдержкой для самоизоляции в гостиницах воспользовались 534 человека, свидетельствуют данные Латвийского агентства инвестиций и развития.

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В том числе 471 человек пользовался услугами размещения, так как является контактным лицом заболевшего Covid-19, инфицировался сам и имеет легкие симптомы, а также является Covid-19 пациентом после лечения в стационаре. Еще 58 человек - это репатрианты, которые вернулись в Латвию из Великобритании репатриационными рейсами 28 и 29 декабря прошлого года.

Услугами гостиниц также воспользовались пять персон, которые вышли из мест заключения с подтверждённой инфекцией Covid-19 или которые считаются контактными лицами, и которым негде жить, но нужно продолжать изоляцию или домашний карантин.

На данный момент заключено 28 договоров, в том числе с 14 гостиницами в Риге и еще 14 - в регионах.

27 мая правительство приняло решение до конца июня продлить господдержку для гостиниц.