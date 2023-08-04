Госпогранохрана: белорусские службы не снижают свою активность, помогают мигрантам попасть в Латвию

Белорусские службы не снижают свою активность, заявил в пятницу в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

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"Белорусские службы не снижают свою активность, наоборот — участвуют в порче латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальный въезд мигрантов в Латвию", — заявил Пуятс.

Он отметил, что также поступают различные сообщения и сигналы, которые свидетельствуют о том, что есть желание эскалации ситуации.

"На данный момент мы видим, что мигранты пытаются сбежать, чтобы их не поймали. Активизировались перевозчики этих людей", — заявил Пуятс.

Агентство LETA уже сообщало, что в этом году за организацию незаконной миграции в Латвию было начато 50 уголовных процессов, тогда как в прошлом году таких дел было около 20.

Также сообщалось, что Даугавпилсский суд недавно приговорил по двум делам граждан Украины к небольшим тюремным срокам за попытку перемещения нелегальных мигрантов или предоставление им возможности нелегально находиться в Латвии.