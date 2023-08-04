Госпогранохрана: белорусские службы не снижают свою активность, помогают мигрантам попасть в Латвию
Foto: F64

Белорусские службы не снижают свою активность, заявил в пятницу в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Белорусские службы не снижают свою активность, наоборот — участвуют в порче латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальный въезд мигрантов в Латвию", — заявил Пуятс.

Он отметил, что также поступают различные сообщения и сигналы, которые свидетельствуют о том, что есть желание эскалации ситуации.

"На данный момент мы видим, что мигранты пытаются сбежать, чтобы их не поймали. Активизировались перевозчики этих людей", — заявил Пуятс.

Агентство LETA уже сообщало, что в этом году за организацию незаконной миграции в Латвию было начато 50 уголовных процессов, тогда как в прошлом году таких дел было около 20.

Также сообщалось, что Даугавпилсский суд недавно приговорил по двум делам граждан Украины к небольшим тюремным срокам за попытку перемещения нелегальных мигрантов или предоставление им возможности нелегально находиться в Латвии.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе