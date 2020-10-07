Госполиция не будет проводить специальные рейды по контролю за использованием масок

Государственная полиция не будет проводить специальные проверки, как пассажиры общественного транспорта соблюдают требование о ношении масок, но будет реагировать на возможные конфликтные ситуации в транспорте. Об этом агентству LETA сообщили в Госполиции.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представитель полиции самоуправления Риги Томс Садовскис сообщил, что с учетом новых требований, когда за отсутствие маски пассажир может быть высажен из общественного транспорта, в первую очередь этот контроль будут осуществлять контролеры муниципального предприятия Rīgas satiksme.

В свою очередь муниципальная полиция в случае необходимости окажет поддержку контролерам Rīgas satiksme, выезжая на вызовы. Также полиция и контролеры могут проводить совместные рейды, как при проверке билетов. Полиция самоуправления будет оказывать поддержку, чтобы предотвратить конфликтные ситуации в транспорте.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня в Латвии в обязательном порядке необходимо надевать маски в общественном транспорте. Контролеры, кондукторы общественного транспорта и водители автобусов будут иметь право высаживать из транспорта или не пускать в него пассажиров, не надевших маски.