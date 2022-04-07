Госполиция отреагировала на заявление экс-министра МВД о "нелояльных полицейских"

"Государственная полиция ознакомилась с высказываниями бывшего министра внутренних дел М. Гулбиса во время интервью телевизионной передаче, где политик публично и безосновательно усомнился в сотрудниках Госполиции и их лояльности и государству. Так как интервью вызвало бурные дискуссии в обществе и необоснованные беспокойства об учреждении, Госполиция публикует свой комментарий", — говорится в публикации учреждения в официальном Facebook профиле.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Госполиция подтверждает, что с начала войны в Украине существенно усилен внутренний контроль — в коммуникации с сотрудниками регулярно оговариваются связанные с происходящим вопросы. Руководство регулярно указывает на то, что в Госполиции нет места людям, которые поддерживают или оправдывают военную агрессию России в Украине, а также очерняют поддержку украинскому народу.

Никакой отдельный приказ в связи с этим не издавался — в этом нет необходимости, так за это подразумевается административная или уголовная ответственность, объясняет полиция.

В Государственной полиции работают люди разной национальности, в том числе русские, белорусы и украинцы, которые являются гражданами Латвии и частью латвийского общества. Начальник Госполиции Армандс Рукс подчеркивает, что в Госполиции должны работать патриоты Латвии, которые любят свою страну и признают правовые и демократические ценности, независимо от пола, национальности, происхождения и уровня благосостояния.

Госполиция категорически не согласна с заявлением бывшего министра о том, что поддержка военной агрессии России массово встречается среди сотрудников Госполиции. В ходе внутреннего контроля полиция выяснила, что это возможно в случае нескольких сотрудниках, и очень внимательно проверяет информацию вместе с компетентными учреждениями. В учреждении очень строгие правила как при приеме новых сотрудников, так и при оценке работы команды.

По словам представителей полиции, обществу не о чем беспокоиться — Государственная полиция заботится и продолжить заботиться о безопасности жителей.

В случае подозрений о позиции и компетентности конкретных работников Госполиции, полиция просит напрямую обращаться в ответственные учреждения, а не говорить об этом в телепередачах. В случае, если информация подтвердится, действия полиции будут строгими и незамедлительными — в рядах полиции нет места поддержке военной агрессии.