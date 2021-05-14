Госполиция планирует закупить 185 новых автомобилей - "мобильных участков"
Foto: LETA

Сейчас ведется работа над закупочной процедурой, чтобы Госполиция смогла закупить 185 новых автомобилей или "мобильных участков", рассказал начальник Госполиции Армандс Рукс в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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По словам Рукса, сейчас ведется серьезная работа по подготовке конкурса для закупки и аренды транспортных средств для Госполиции. Часть новых автомобилей планируется оборудовать как полноценные полицейские участки, чтобы сотрудники полиции из этих машин имели доступ ко всем системам Госполиции и могли проделать максимальную работу на месте происшествия.

Как рассказал Рукс, сейчас по всей Латвии, кроме Риги, проводится реформа, в рамках которой появятся "реагирующие полицейские". Для завершения этого процесса полиции также необходимы новые технические средства.

Начальник Госполиции рассказал, что правительство поддержало выделение примерно 27 млн евро на приведение в порядок полицейских участков, в том числе - на объединение в одном здании нескольких участков в Риге.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA
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