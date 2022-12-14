Госполиция пожертвовала пять автомобилей для полицейских и военных в Украине
Foto: Valsts polcija

Государственная полиция передала полицейским и военнослужащим в Украине пять автомобилей, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщила представительница Минобороны Вита Бриже, в Центре обеспечения автотранспорта Национальных вооруженных сил (НВС) произошла процедура передачи пожертвованных Госполицией автомобилей. Они будут доставлены в Донецкую область Украины для нужд местной муниципальной полиции и вооруженных сил.

Старший эксперт Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества Элмарс Плявиньш подчеркнул, что, благодаря успешному сотрудничеству Госполиции, организации Uzņēmēji mieram и участников инициативы "Twitter-конвой", уже на следующей неделе полиция Лимана и подразделения ВСУ в Бахмуте получат транспортные средства. Этот подарок поможет полицейским заботиться о безопасности в Лимане, а военным — бороться за освобождение Бахмута.

Госполиция пожертвовала четыре автомобиля VW Caravelle и один VW LT 35 MR. Подготовку автомобилей к отправке осуществляла организация Uzņēmēji mieram, а доставлять их в Украину будут участники инициативы "Twitter конвой". Этими автомобилями в Украину также будут доставлены продукты питания, которые пожертвовала компания Dobeles dzirnavnieks, а также электрогенераторы.

При поддержке Минобороны в Украину регулярно доставляется разнообразная гуманитарная помощь, которая собирается в сотрудничестве с движением Uzņēmēji mieram.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары