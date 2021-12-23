Госполиция проведет ротацию чиновников высокого ранга. Кто кого сменит?

Начальник Госполиции Армандс Рукс решил с 1 января провести ротацию руководителей Управления по борьбе с экономическими преступлениями, Управления по борьбе с организованной преступностью и Управления криминалистики, сообщает агентство LETA.

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Рукс принял такое решение, учитывая "необходимость служб по обеспечению выполнения стратегически важных повседневных и дальнейших задач", а также то, что нынешние начальники управлений уже длительное время занимают свои посты.

С 1 января 2022 года в "служебных интересах" до 5 декабря 2024 года должность руководителя Управления по борьбе с организованной преступностью будет занимать нынешний начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

Нынешнюю должность он занимает более шести лет. За это время он "обеспечил и развил профессиональную работу управления, борьбу с экономическими преступлениями, включая предотвращение легализации преступно нажитых средств, а его опыт и знания на новой должности внесут значительный вклад в сферу борьбы с организованной преступностью", указали в Госполиции.

Действующий руководитель Управления криминалистики Паулс Круминьш до 4 апреля 2022 года будет занимать пост главы Управления по борьбе с экономическими преступлениями.

Его опыт работы на различных должностях в полиции, в том числе более шести лет руководства Управления криминалистики, его личные качества и опыт управления различными проектами Европейского союза (ЕС) позволят улучшить следственный потенциал, а также привлечь высококвалифицированных специалистов и финансирование ЕС, обучить существующих сотрудников, считает Рукс.

В свою очередь нынешний начальник Управления по борьбе с организованной преступностью полковник Андрей Синявин займет должность главы Управления криминалистики.

Предыдущий опыт полковника в руководстве Управления по борьбе с организованной преступностью, а также знания, полученные во время более семи лет работы в этом учреждении, и его видение того, что необходимо для расследования, повысят качество экспертиз Управления криминалистики и сделают вклад в процесс реформ учреждений криминалистики", подчеркнул Рукс.

По мнению Рукса, предыдущий профессиональный опыт Круминьша, Бауски и Синявина может внести положительный вклад, руководя учреждением такого же уровня. Кроме того, ротация позволит им эффективно управлять упомянутыми учреждениями Госполиции.