Госполиция работала у памятника в парке Победы в усиленном режиме; Рижская дума обещает не убирать цветы

К вечеру 10 мая у памятника в парке Победы вновь образовался ковер из цветов. В этот раз Рижское самоуправление уже заявило, что не собирается ничего делать с цветами, которые возложены у монумента во вторник. Государственная полиция сообщает, что работает у памятника в усиленном режиме.

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Ранним утром на рассвете ответственные службы Рижской думы смели тракторной техникой цветы, возложенные в понедельник, 9 мая, к подножию монумента советским воинам-освободителям в парке Победы. Уже с утра жители пошли в парк Победы вновь возлагать цветы; соответствущие гневные призывы активно распространялись и в Facebook.

Исполнительный директор столицы Янис Ланге заявил, что Рижское самоуправление не собирается производить каких-либо действий с цветами, которые возложены во вторник, сообщило вечером агентство LETA. Ланге пояснил, что после 9 мая цветы были убраны при помощи трактора потому, что это предусматривал план действий, согласованный с полицией. В отношении цветов, принесенных к памятнику во вторник, 10 мая, таких планов нет.

Государственная полиция сообщила, что работает в усиленном режиме, обеспечивая общественный порядок в парке Победы.

Стражи порядка призывают жителей не обострять ситуацию, не поддаваться в какие-либо провокации, не допускать конфронтации.

Полицейские находятся на месте событий и готовы реагировать на использование символов героизации военной агрессии и военных преступлений, разжигания ненависти, хулиганских действий или иных угроз общественной безопасности и общественному порядку. Все происходящее фиксируется техническими средствами, а полученным материалам будет дана оценка, говорится в заявлении Государственной полиции.

Государственная полиция также прокомментировал опубликованный в соцсетях материал, на котором видно, что мужчина пинает цветы у подножия памятника, что вызывает агрессию со стороны окружающих. Полиция поясняет, что должна была вмешаться немедленно, чтобы

предотвратить физическую конфронтацию лиц и не доводить ситуацию до возможного насилия. Мужчину доставили в полицейский участок для дачи объяснений.

Государственная полиция напоминает, что никакие массовые мероприятия 10 мая в районе памятника в парке Победы не разрешены. 10 мая также действует запрет на использование пиротехники — то есть, на салюты.

Штраф, который может быть наложен за такое нарушение, составляет до 350 евро для физического лица и до 1400 евро для юридического лица. Публичное использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, может повлечь за собой административное наказание в размере до 360 евро для физических лиц и до 2900 евро для юридических лиц.